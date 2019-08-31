士林雙屍案 士檢研議引渡伊拉克籍凶嫌回台受審

（中央社記者蕭博文台北31日電）伊拉克籍男子Ali Hammad Jumaah涉嫌於台北市士林區殺害岳父母後攜幼子離境，刑事局成功營救凶嫌幼子，將於今晚返台。士檢表示，正研議向伊拉克提出引渡等司法互助請求。

全案起於台北市警消今年5月1日上午8時許獲報，指士林區下樹林街一處民宅有對夫妻身亡，經查一對年約7旬夫妻明顯死亡，但無明顯外傷。男子在1樓浴室、女子在2樓房間被發現。

檢警調查，外籍女婿Ali Hammad Jumaah與妻子有家暴糾紛，疑因小孩監護權問題，涉嫌在4月30日凌晨勒斃岳父母，當天上午隨即帶兒子搭機前往日本，再轉至伊拉克躲藏。

士林地檢署針對Ali Hammad Jumaah發布通緝，時效至民國145年10月30日。

士檢發言人邱智宏今天表示，案發後與法務部國際及兩岸法律司、刑事局多次研商，嘗試透過任何可能的司法互助管道緝兇、救人，最後靠刑事局的努力，才成功營救小孩。

邱智宏說，台灣與伊拉克雖無司法互助協定，但司法互助不以協定為前提，已積極研議是否向伊拉克提出引渡Ali Hammad Jumaah回台偵辦的請求。

邱智宏表示，目前尚未取得凶嫌供詞，但案發後已持續研議向伊拉克提出提供凶嫌筆錄等證據的請求，希望在平等、尊嚴、互惠及保障人權的原則下進行司法互助。（編輯：李錫璋）1080831