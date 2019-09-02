男子當街偷貨車 機車騎士助司機追逐逮人

新北市土城區2日上午發生一名男子當街偷貨車事件，一名貨運司機送貨途中，未熄火暫停路邊，竟遭男子連車帶貨一起偷開走，所幸熱心騎士協助追賊，竊嫌半路棄車逃跑，受害司機和民眾隨即衝上前逮人。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 108年9月2日

（中央社記者王鴻國新北2日電）土城區今天上午發生貨車送貨途中，因未熄火遭人連車帶貨一起偷走，司機發現後在機車騎士協助下，一路追逐逮人，警方獲報也迅速到場將竊嫌帶回警局偵辦。

李姓司機今天上午駕駛貨車送貨，約上午9時多來到土城區中央路一段時，當時因下貨未將鑰匙拔下，42歲彭姓男子見貨車仍發動中，於是就把裝載貨物的車子開走，李姓司機見狀攔停未果，於是在路過熱心機車騎士搭載下，一路追逐。

彭男從中央路往板橋方向急駛，一路從日和街到中華路及裕民路，就在行駛回中央路時與公車等多輛汽機車發生碰撞便隨即離去，直到行駛至中央路二段14巷口處，因路上車輛停等紅燈時無法繼續行駛，彭男於是棄車逃逸，此時，李姓司機已追上並與民眾協力上前壓制，警方也迅速到場將彭男逮捕並帶回警局偵辦。（編輯：張銘坤）1080902