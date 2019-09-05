北市交通事故死傷機車逾8成 年輕人肇事率最高

（中央社記者劉建邦台北5日電）北市警方統計，機車發生交通事故比率高，超速、變換車道等為肇事主因；機車車禍以18歲至25歲肇事率最高，即日起針對機車易發生事故地點包含市民大道、中華路等路段加強取締。

台北市警察局中正一分局今天表示，經統計，北市機車交通事故死傷占全市交通事故比例8成以上，分析車禍原因，以騎士超速、違反號誌管制、違規變換車道、行駛禁行車道、未注意車前狀況為肇事主因。

警方指出，一名32歲男機車騎士昨晚行經林森南路車行地下道，不明原因追撞前方自小客車，導致騎士當場失去生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治，肇事原因仍待調查、釐清。

警方說，機車交通事故容易造成騎士傷亡，其中以18歲至25歲年輕人肇事率最高，各大專院校將陸續開學，即日起，針對機車易超速肇事路段，包含市民大道、中山南路、中華路等路段，加強取締超速執法外，也會派員至各大專院校實施交通宣導，灌輸「防禦駕駛」觀念。

警方表示，機車騎士的「防禦觀念」為號誌變換、行駛隧道及地下道或顛簸、濕滑路面應減速慢行，並隨時查看周邊車況、路況，保持警覺，勿任意變換車道，並購買貼有合格標識安全帽，提升行車安全。（編輯：張銘坤）1080905