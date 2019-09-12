詐騙機房隱身新建社區 苗警直搗逮6人

（中央社記者管瑞平苗栗縣12日電）苗栗縣33歲陳姓、吳姓男子為高中同窗，涉嫌在竹南鎮一處新建社區租屋成立詐騙機房，詐騙大陸地區民眾，初估2年不法獲利近億元，苗栗警方追查多時逮獲6人。

苗栗縣警察局刑警大隊今天發布新聞指出，破獲隱身在竹南鎮一處新建社區透天住宅的詐騙機房，共逮捕6名成員，查扣各式電話路由器、通訊平板、手機、教戰手冊等詐騙工具，以及現金新台幣60萬元、第一級毒品海洛因、第二級毒品安非他命等違禁品，全案依詐欺、毒品危害防制條例等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

警方於8月間掌握情資，得知陳姓、吳姓2男因高中同窗相識，約2年前合組詐騙集團，分工成立詐騙機房，吸收染有毒癮年輕人加入，專門向大陸地區民眾電話詐騙，辦公室門禁森嚴，採軍事化管理，成員不得自由進出，每天3餐及毒品都有專人送達。

苗栗縣刑警大隊與竹南分局員警在8月間掌握情資後，成立專案小組並報請苗栗地檢署指揮偵辦，經長期蒐證發現集團為防遭查緝，在承租房屋門外另裝設動態感應設備，一有人員靠近，屋內即會警示，且負責人格外低調，出入都以舊機車、平價國產車代步。

專案小組成員連日偽裝身分，進入社區觀察詐騙機房動態，昨天見時機成熟，持搜索票執行查緝，為避免驚擾犯嫌銷毀證據，擬定攻堅計畫，由具霹靂訓練資格的刑大小隊長魏正銀率隊，從社區頂樓攀降至4樓迅速攻堅進入屋內，立即控制正在作業中的一、二線話務人員，共逮捕陳、吳2男在內共6人。

警方發現，該社區屬於新建案，僅有零星住戶入住，其他屋主多為投資客，鮮少出入，讓詐騙集團有機可乘，成為不法機房藏身之處，初估2年來詐取金額約近億元。

警方呼籲，民眾若接到通知欠款、欠稅的不明電話或可疑公文書，務必先撥打「165」反詐騙專線查證，不要因一時心急而匯款，造成財產損失。（編輯：張銘坤）1080912