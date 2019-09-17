走私鹽燈造型愷他命來台 中檢毒品罪起訴3人

（中央社記者蘇木春台中17日電）賴姓男子組毒品走私集團，將製成鹽燈造型的毒品愷他命自馬來西亞進口，遭關務署台中關查扣，辦案人員利用收貨的黃姓男子逮捕上游成員，檢方今天依毒品罪嫌起訴賴男等3人。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，何姓、羅姓男子（以上2人另案偵辦），與黃姓、龔姓、賴姓男子共同組成毒品走私集團，計畫自馬來西亞將第三級毒品愷他命，製作成鹽燈造型走私來台。

集團由何男在海外指揮、遙控，指示羅男找尋可代為收受毒品鹽燈包裹的對象，再由羅男要求成員賴男尋找對象，賴男輾轉透過龔男找到黃男，作為包裹收件人。

今年4月24日，來自馬來西亞裝有毒品鹽燈的國際包裹，遭財政部關務署台中關查扣，經送驗為第三級毒品愷他命（重約2290.8公克），案件經台中地檢署檢察官指揮法務部調查局航業調查處、調查局台中市調查處偵辦。

辦案人員4月30日上午10時多，讓包裹循原先路徑寄到黃男位於台中市豐原區的住處，待黃男簽收後將他逮捕，再循線將龔男帶回偵辦，並於6月4日，在賴男準備從桃園國際機場出境前將他拘提到案。

檢察官依據證人證詞、毒品證物、進出口資料等證據，今天依違反毒品危害防制條例罪嫌將賴男、黃男及龔男等3人起訴。（編輯：卞金峰）1080917