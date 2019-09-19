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海巡新艦艇裝防碰撞設備 中國鐵殼船來撞有防備

最新更新：2019/09/19 16:06
海洋委員會海巡署19日指出，為防範越界陸船躲避海巡艦艇查緝，參考日本海上保安廳巡視船設備，將在17艘新建造的100噸級巡防艇設置防碰撞設備。（海巡署艦隊分署提供）中央社記者劉建邦傳真 108年9月19日
海洋委員會海巡署19日指出，為防範越界陸船躲避海巡艦艇查緝，參考日本海上保安廳巡視船設備，將在17艘新建造的100噸級巡防艇設置防碰撞設備。（海巡署艦隊分署提供）中央社記者劉建邦傳真 108年9月19日

（中央社記者劉建邦台北19日電）台灣海域常傳出中國鐵殼船越界捕魚，並以蛇行、衝撞等方式規避海巡艦艇查緝。海巡署參考日本海上保安廳巡視船設備，將在17艘的新建造100噸級巡防艇設置防碰撞設備。

海洋委員會海巡署今天表示，為防範越界陸船躲避海巡艦艇查緝，參考日本海上保安廳PL巡視船設備，在新造100噸級巡防艇的船舷兩側設防碰裝備，將加裝在17艘巡防艇。

海巡艦艇船體為玻璃纖維材質，過去查緝越界漁船時，船頭常遭碰撞，導致影響隊員生命安全及增加查緝困難。海巡署為提升海上巡防能量，推動「籌建海巡艦艇發展計畫」，將在100噸級巡防艇設置內部為泡棉的防碰撞設備，並以束帶固定在船舷兩側。

海巡署指出，為測試防碰撞設備效果，艦隊分署今天派出澎湖隊PP-10038艇在海上進行防撞墊耐浪測試，結果正常，目前該艇也在實際執行登檢勤務時的狀況，未來將當成新式巡防艇參考範本。（編輯：方沛清）1080919

海洋委員會海巡署參考日本海上保安廳巡視船設備，將在17艘新造的100噸級巡防艇設置防碰撞設備，19日派出澎湖隊PP-10038艇在海上進行防撞墊耐浪測試。（海巡署艦隊分署提供）中央社記者劉建邦傳真 108年9月19日
海洋委員會海巡署參考日本海上保安廳巡視船設備，將在17艘新造的100噸級巡防艇設置防碰撞設備，19日派出澎湖隊PP-10038艇在海上進行防撞墊耐浪測試。（海巡署艦隊分署提供）中央社記者劉建邦傳真 108年9月19日
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