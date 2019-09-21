彰化小貨車與休旅車相撞 10人輕重傷

（中央社記者吳哲豪彰化21日電）彰化縣員林市莒光路和靜修路口，今天發生休旅車和小貨車相撞車禍，小貨車撞擊後衝進早餐店，造成10人輕重傷，重傷骨折的2人都是軍人，其中1人需截肢，至於車禍原因待查。

彰化縣消防局勤務指揮中心值班的消防隊員接受訪問表示，消防局上午9時左右獲報指出，員林莒光路和靜修路口發生休旅車小貨車相撞車禍，消防隊員到場時，發現休旅車車體變形，小貨車也衝進路口早餐店。

消防局表示，由於早餐店內有民眾在吃早餐，小貨車衝進去時，多人閃避不及被撞傷，消防局出動救護車將受傷的10人，分別送往員林基督教醫院、員榮醫療體系員榮醫院、員生醫院以及衛福部立彰化醫院急救。

受傷的10人中，有2人因骨折傷勢較重，轉送彰化基督教醫院治療，至於小貨車和休旅車駕駛葉男和王男，也因車禍顱內出血，轉送到彰化秀傳醫院，仍未脫離險境。

彰基醫院發言人周志中受訪指出，受傷的張男和陳男都是軍人，張男狀況比較嚴重，四肢、背部等嚴重挫傷，左下肢斷裂，醫院將幫張男進行截肢手術。另名傷患陳男子右腳骨折，意識清楚。

彰化秀傳醫院則說，葉男和王男因顱內出血，已幫2人進行手術，2人仍在加護病房接受治療，仍未脫離險境。

車禍發生時，有民眾開車行經該路段，車上的行車紀錄器剛好錄到車禍發生的經過，根據民眾張貼在網路上的影片，休旅車抵達路口時先停一下，然後左轉，不過休旅車左轉開到路中央時，小貨車突然出現，撞上正在左轉的休旅車。

彰化縣長王惠美下午也前往彰化基督教醫院及秀傳醫院慰問重傷者及其家屬，並致贈慰問金，王惠美請醫院盡全力讓傷患早日康復，也指示縣府社會處持續關懷傷者提供協助，讓傷者及家屬早日回歸正常生活。（編輯：屈享平）1080921