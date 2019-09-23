三峽某攤販收近千張罰單 拒繳並提行政訴訟

（中央社記者王鴻國新北23日電）三峽某攤商涉長年占據三峽老街轉角處擺攤，遭市府認定占用道路，經警方強力執法，9個月開出近千張罰單，李家不服，拒繳罰鍰並提行政訴訟要求撤銷市府認定。

有媒體報導，這家攤商常被民眾檢舉違規擺攤。9個月來持續遭警方開單告發，但攤商不服，拒繳鉅額罰鍰並提起行政訴訟。

三峽分局交通組組長陳重華今天接受媒體聯訪時表示，此一路段早就存有爭議，經通報交通部及新北市政府認定後，市府於107年12月22日認定爭議地點是供公眾通行使用的騎樓，屬於道路範圍。

他表示，所以警方就依市府認定從107年12月22日開始，依照未依規定在道路設攤的狀況進行告發取締。截至108年的9月21日止，9個月來共告發998件罰單。

他表示，此案的爭議很大，在經過民眾打110「很嚴重」的檢舉下，警方收到檢舉就會到場查看，只要現場有違規事實就會依法告發。

他強調，當事人主張有爭議的部分是私有土地，因此，已向新北地方法院提起行政訴訟，要求判決市府認定是道路的內容有瑕疵，要求撤銷認定。目前全案仍在審理中。（編輯：陳清芳）1080923