竹縣救護車出勤遭撞翻覆 送醫患者二次受傷

（中央社記者郭宣彣新竹縣24日電）新竹縣消防局竹北分隊今天將一名車禍傷患送醫時，救護車遭一輛休旅車撞上翻覆，導致車上救護人員一人受傷、傷患也受到二次傷害。肇事原因，待警方釐清。

救護人員表示，今天上午一名72歲盧姓傷者因車禍受傷，救護車前往救援送醫，途中救護車一路鳴警笛、開警示燈，在行經竹縣環北路五段與新溪街路口時，遭一輛黑色休旅車從右側撞上，造成救護車朝左側翻覆。

警方指出，救護車駕駛與王姓休旅車駕駛均無酒駕，當時行駛車道號誌雖為紅燈，但救護車有鳴警笛、開警示燈提醒來車禮讓，經過紅燈路口時也鳴喇叭減速通過，仍遭疑似未注意的王男撞上。不過，詳細肇事責任及原因，仍待釐清。

警方表示，整起車禍造成救護車右側毀損、休旅車前車頭毀損，救護車上盧姓患者因此二次受傷，立即由其它救護車接駁送醫，經醫師治療後，無生命危險；另有一名救護人員也因翻車而受傷，所幸無大礙。（編輯：戴光育）1080924