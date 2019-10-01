總統表揚績優交警義警 允諾做堅強後盾

（中央社記者黃麗芸台北1日電）警政署今天舉辦績優交通警察及義警表揚，共計114人獲獎。總統蔡英文表示，交通安全是民眾生活大事，得獎者也都是重要守護者，允諾持續推動各項照顧警察方案，做堅強後盾。

蔡總統上午出席「108年績優交通警察及交通義勇警察表揚大會」，共計有78名績優交通警察和36名交通義勇警察，因其堅守崗位所付出的努力、犧牲與奉獻，獲得表揚。

總統致詞表示，交通安全是民眾生活大事，今天這場年度表揚大會就是代表人民感謝警察同仁和義交，無論天氣晴雨都看到到大家堅守崗位，每位得獎者都是重要守護者，對於他們的優異事蹟給予肯定，同時也感謝在背後支持的警眷。

她指出，近日適逢颱風來襲，執勤員警也都相當辛勞，獲獎的花蓮縣警察局新城分局和平派出所所長王祝光今年5月及端午連假期間，因蘇花公路大雨發生落石和積水，他率同仁即時趕往現場救助傷患，並通報相關單位排除落石和冒風雨執行交通管制，有效防止事故發生，是大家的精神表率。

蔡總統也提到，民眾若遇到交通事故都希望能還原真相，南投縣警察局警員李智偉先前處理一起交通事故時，經耐心調閱行車紀錄器及周遭商家監視器影像，細心發現公路橋底鋼梁柱有號誌燈光反光，成功還原事故當下的號誌燈號，釐清肇責，足為楷模。

同時，高雄市交通義勇警察大隊小港中隊分隊長郭敏榮原為計程車駕駛，卻主動捨棄收入加入義交團隊，迄今已長達26年之久，功不可沒。

蔡總統表示，政府為感謝、支持及照顧警察同仁，持續提升員警的待遇和福利，像是今年起在職及退休警察的就醫福利已比照國軍；以及去年起調高警正三階和警正四階以下基層員警的最高年功俸；且今年初也提高國道警察的危險加給；和開始推動警消專案社會住宅。

她說，警察同仁的裝備更新，包括新式警便服的換裝，和防彈盾牌、防彈衣等裝備都陸續汰換，警政署長陳家欽上週也親赴花蓮和同仁交換相關裝備改革意見，希望政府和警察團隊能發揮更大效能，服務民眾。（編輯：張銘坤）1081001