投書稱立委選舉查賄成效將歸零 法務部駁斥

（中央社記者蕭博文台北5日電）針對民眾投書以最近3屆立委選舉賄選起訴人數，預測明年立委選舉查賄成效零起訴，法務部今天表示，投書內容抹煞執法人員努力，不足為訓，強調查賄絕不歸零，候選人勿心存僥倖。

今天有媒體刊登民眾投書，內容提及最近3屆立委的查賄成績每況愈下，大膽預測第10屆立委的查賄成效將零起訴，「到底是魔漲道消，還是選風變好，有待研究」。

法務部晚間發布新聞稿表示，民國105年第9屆立委選舉，屏東地檢署曾起訴一名立委候選人，投書內容卻指該次選舉「零起訴」，顯與事實不符。

法務部指出，前3屆立委選舉遭起訴的立委候選人人數逐年減少，並非查賄成績每況愈下，查賄成績不僅在於起訴候選人多寡，還需衡酌選風改善程度、起訴其他非候選人（例如：樁腳）及反賄成效等情形。

新聞稿也提到，法務部在歷屆立委選舉期間，指示最高檢察署督導檢、警、調、廉機關積極偵辦賄選案件及多方宣導反賄選，除查辦賄選者及時遏止不法，並因提前防範賄選發生，而減少起訴候選人件數。

法務部認為，投書內容只以起訴立委候選人人數，認定查賄成績每況愈下，及預測第10屆立委的查賄成效為零起訴，恐造成民眾誤解及抹煞執法人員的努力，實不足為訓。

法務部表示，面對明年總統、副總統與立委二合一選舉，所有查察機關不問對象、黨派、身分、地位，秉持「有聞必查」、「有據必辦」態度，積極主動查察賄選，以遏止選舉不法情事發生。

法務部也藉此重申嚴正執法、查賄不設限的堅定決心，強調查賄絕不會歸零，候選人切勿心存僥倖以身試法。（編輯：張芷瑄）1081005