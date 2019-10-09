立委籲開罰漁港違法釣魚 海洋委員會允精進

（中央社記者黃麗芸台北9日電）國民黨籍立委林麗蟬今天質詢指出，漁港釣魚影響漁船停靠作業，應對違法在未開放區釣魚者開罰；海洋委員會主委李仲威說，違者會開勸導單勸離，並允諾月內開會研討精進方案。

李仲威上午列席立法院內政委員會進行業務報告和備詢時，作以上答覆。

中國國民黨籍立委林麗蟬質詢問到，農委會定義漁港功能並無釣魚部分，直指許多漁港卻經常出現有民眾在釣魚的情形，恐影響漁船相關停靠作業，且民眾若在漁港未開放區域垂釣，是否會開罰。

林麗蟬指出，她曾目睹海巡第一線同仁對違法垂釣民眾進行勸導，卻被對方罵髒話，認為海委會應對此擬定精進方案和開罰標準，才不會讓基層受委屈，並有效解決現況問題。

李仲威答詢表示，港口主要功能是提供船隻停泊、裝卸及維修等，但因有許多釣魚團體希望能有合法釣魚區域，經行政院召開相關單位研討會議討論後，在今年6月規劃開放50多處港口可合法釣魚，但並非開放全港區範圍釣魚。

他指出，關於港口開放釣魚管理的權責單位為交通部和漁業署，若在非開放區進行違法垂釣者，海巡人員會開立勸導單，再交由給主管機關漁業署開罰，由於相關民眾經勸離後都會離開，所以迄今未開過罰單。

李仲威說，轄下海洋保育署也有制定相關友善釣魚規範，允諾將在一個月內召開相關單位進行研討精進方案改善。（編輯：李錫璋）1081009