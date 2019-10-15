假冒花美男跨境詐欺 刑事局逮20嫌

刑事局15日召開「破獲江男等20人涉嫌組織跨境詐欺機房案」記者會，偵查第一大隊副大隊長許益祥（中）表示，集團成員冒用花美男照片在通訊軟體隨機交友，鎖定華僑和中國大陸民眾，再誘騙其加入假投資平台會員詐財，初估上百人受害。中央社記者黃麗芸攝 108年10月15日

（中央社記者黃麗芸台北15日電）刑事局破獲以江姓男子為首的跨境詐欺機房案，集團成員冒用花美男照片在通訊軟體隨機交友，鎖定華僑和中國大陸民眾，再誘騙其加入假投資平台會員詐財，初估上百人受害。

刑事局今天召開「破獲江男等20人涉嫌組織跨境詐欺機房案」記者會，偵查第一大隊副大隊長許益祥表示，日前接獲線報指出，嘉義縣朴子市疑有詐欺機房進行不法行為。

經報請嘉義地檢署檢察官指揮，刑事局和嘉義縣警察局刑事警察大隊共組專案小組偵辦。

根據警方調查了解，有詐欺前科的30歲江男為集團金主和負責人，並在嘉義縣朴子市租賃上百坪大的鐵皮屋作為詐欺機房據點。

集團成員冒用花美男和美女照片設立網路虛擬身分，透過通訊軟體QQ和微信吸引境外華僑和中國大陸人民、隨機搭訕異性聊天，透過話術噓寒問暖、欺騙感情，進而誘騙被害人投資彩票，獲利嚐甜頭後再加入偽造投資平台網站會員。

隨後集團成員再假扮成投資分析師，向被害人鼓吹可代操投資，並偽造假投資平台投資績效良好的假象，取信被害人後再指示儲值匯款至指定帳戶行騙。

專案小組經長期蒐證，於9日會同保安警察第一總隊維安特勤隊到嘉義縣朴子市的機房攻堅，現場搜索查扣犯案工具電腦24台、螢幕24台及行動電話59支、教戰手冊3本等贓證物，共逮20名男犯嫌。

全案詢後依詐欺罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，法院裁定交保；專案小組持續溯源偵辦。（編輯：李錫璋）1081015