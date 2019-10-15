拼裝船載人出海 兩女落海一死一重傷

新北市南灣頭海域15日凌晨傳出一艘拼裝船疑似遇浪翻覆，船上1男2女落海，最終造成1死1重傷慘劇，警方正循線調查以釐清案情。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 108年10月15日

（中央社記者王鴻國新北15日電）林口南灣頭海域今天傳溺水案，陳姓男子涉酒後以拼裝塑膠船載兩女出海，結果卻疑因遇浪翻覆後造成兩女一死一重傷，陳男自行上岸，事後遭警送辦。

這起溺水意外發生在新北市林口區南灣頭濱海步道海域，55歲的陳姓男子今天凌晨2時多和友人在附近海邊烤肉飲酒，酒後和61歲曾姓女子與57歲蔡姓女子一起搭船出海遊玩。

由於3人所搭的是船是用塑膠桶和塑膠管等塑料拼裝的小船，本身是無動力小船，只能用划槳方式行動，疑似出海後遇退潮無法靠岸，最後遭大浪拍擊翻覆。

陳姓男子自行上岸後離開，警方獲報後結合消防隊與海巡署等展開救援，首先在海邊尋獲已昏迷曾女，經送輔大附設醫院急救，目前仍插管急救中。

經警消及岸巡人員搜救下，終於6時55分在翻船地點南方約300公尺的岸邊尋獲已昏迷的蔡女，經緊急送林口長庚醫院急救後仍宣告不治。警方隨後傳喚陳男到案說明，經偵訊後依過失致死罪嫌將陳男移送法辦。（編輯：方沛清）1081015

新北市陳姓男子（圖）涉以拼裝塑膠船搭載兩女出海，意外遇浪翻覆釀傷亡，陳男事發後自行上岸，一度先回住處，事後被警傳喚到案說明，依法送辦。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 108年10月15日

新北市一名陳姓男子酒後以拼裝塑膠船載兩名女性出海，15日凌晨疑遇浪翻覆，造成兩女1死1重傷，陳男自行上岸後一度先行回到住處，全案正由警方釐清。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 108年10月15日