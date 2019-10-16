台中檢破獲跨境詐騙機房 中國大陸被害人來台作證

（中央社記者趙麗妍台中16日電）台中地檢署在美國破獲台籍電信詐騙機房案，集團成員分批遣返回台，全數羈押禁見獲准，中國大陸被害人在偵查期間來台作證，當場賠償返還新台幣1040萬元。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，台中地檢署檢察官共同指揮法務部調查局、台中市調查處暨台中市政府警察局刑警大隊組成專案小組，運用台美共同打擊犯罪及司法互助機制，在美國破獲台籍電信詐騙機房案。

檢方調查，羅姓男子為首的22人跨境電信詐欺集團，自民國106年起流竄匈牙利、愛爾蘭、哥斯大黎加、智利、北賽浦路斯及美國等世界各國設立詐騙機房。

檢方指出，集團成員配合中國大陸地區被害人的作息，假冒中國大陸地區醫院行政人員、公安及人民檢察院檢察官等身分，以被害人涉嫌醫療保險詐騙洗錢需調查資金為由，誘導被害人配合登入網路銀行，成功騙取帳號、密碼後，由中國大陸地區共犯將被害人的存款轉帳提領一空。

專案小組在6、7月自美國加州洛杉磯將集團成員分2批遣返回台，全數聲請羈押禁見獲准。全案扣得集團成員不法所得存款900多萬元，市價千萬以上的法拉利等名車3輛。

美國司法部在8月依據台中地檢署司法互助的請求，委由美國移民及海關執法局（ICE）派遣駐香港辦事處官員，專程將自美國洛杉磯電信詐騙機房現場查扣的犯嫌手機及筆電等，總計30件實體證物及相關調查報告交給台灣。

檢察官根據查扣的手機，分析出受騙的中國大陸地區韓姓被害人身分資訊，啟動海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助機制，協助韓姓民眾來台進行罪贓返還及調查取證程序，經地檢署轉介台中地院調解，以成立調解、當場賠償的方式，返還韓姓民眾罪贓1040萬元。

這也是海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議實施10年以來，首度成功藉兩岸司法互助機制共同完成偵查中的罪贓返還程序。韓姓民眾感念專案小組為他追回畢生大半積蓄，親至地檢署致贈感謝狀。

台中地檢署在10月7日偵查終結，將主嫌羅姓男子等22人，依違反組織犯罪防制條例之指揮或參與犯罪組織、刑法加重詐欺取財等罪提起公訴。（編輯：黃世雅）1081016