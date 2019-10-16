桃園分屍案二審 凶嫌辯無罪沒殺妻

（中央社記者劉世怡台北16日電）桃園男子陳登科被控因故殺害分屍妻子簡美珠，一審遭判死刑，二審今天首次開庭，他稱無罪，沒有殺妻。辯護人主張與陳男溝通困難常雞同鴨講，請求鑑定是否有就審能力。

陳登科還押時，面對記者提問是否殺妻，他以台語回答「嘸」；他在庭上說，因為不懂法律，文書字體太小，看不清楚，與其他律師簽約，但律師都沒來。他堅持自己無罪，已經被羈押2年了，不會逃亡，會隨傳隨到，被關到精神錯亂，毛病也多，請求不要延押。

法律扶助基金會指派律師翁國彥、陳曉婷在二審協助辯護並出庭，因陳登科重聽，開庭期間法官、律師、檢察官均較大聲說話；翁國彥庭上說，在北所接見陳登科時，溝通有很大困難及障礙，常雞同鴨講，請求法官蒐集他的病歷、卷證及監所資料，一併送台大醫院或是北巿松德院區鑑定，鑑定他的就審能力、案發時是否能辯識行為違法、教化可能性。

法官許曉微庭末諭知，陳登科羈押期30日到期，是否延押及送請鑑定，合議庭將進行評議。

68歲的陳登科被控與69歲的簡美珠曾於1987年結婚，育有一子一女，雙方在2016年離婚後，卻又於2017年8月登記結婚但未同住，陳登科認為，簡美珠在離婚時曾答應給予一半財產，但因遲遲沒有履行，而對妻子心生不滿。

去年5月25日上午10時許，陳登科打電話要求簡美珠到他的住處，2人因離婚財產分配發生爭執，陳登科盛怒下持刀殺人，再將遺體以料理刀、鐵鎚，肢解成7大塊裝袋，灑上石灰粉防臭，臟器則裝袋冰冷凍。最後因2人女兒找不到母親，前往陳登科住處查覺有異，提著袋子前往派出所報案，袋子打開看到是簡美珠的頭顱，整起案件才曝光。（編輯：黃世雅）1081016