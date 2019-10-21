陸軍十軍團士官墜樓身亡 周日才收假

陸軍第十軍團586旅沈姓上士疑似墜樓，21日被發現倒臥在后里營區內大樓外草皮，急救後不治。十軍團指揮部表示，目前已封鎖現場與寢室，報請軍檢單位調查，釐清事發原因。中央社記者趙麗妍攝 108年10月21日

（中央社記者趙麗妍台中21日）陸軍第十軍團586旅沈姓上士疑似墜樓，今天上午被發現倒臥在后里營區內大樓外草皮，急救後不治。軍方表示，他昨晚才收假，近期無異狀，目前軍檢與憲兵單位現正調查中。

身著迷彩內衣、運動褲的沈姓上士，清晨6時多被發現倒臥在宿舍外草皮上，經緊急送軍方803醫院，並封鎖現場通報憲兵單位調查。院方表示，傷者到院意識模糊，頭部、腿部有骨折，急救後不治。

軍方指出，沈姓上士近來表現正常，昨晚才剛收假回營，同寢室的2名同仁未收假，已通知家屬趕來處理。43歲的沈姓上士家住雲婚育林，已有1子，民國85年以義務役入伍，後來轉志願役，94年退伍後，97年再以志願役身分入伍。目前在586旅二營擔任士官幹部，負責後勤維修保修督導工作。

十軍團指揮部表示，目前已封鎖現場與寢室，還不知道是否留有遺書，報請軍檢單位調查，釐清事發原因，協助家屬辦理治喪事宜。

無黨籍立委洪慈庸表示，586旅士官墜樓案件，辦公室目前跟國防部了解中，近期軍中發生多起疑士官、士兵自傷情況，將進一步了解，到底遭受怎樣的情況，或是有心理上的狀況，怎會傷害自己；全案後續辦公室也會跟國防部持續了解。（編輯：孫承武）1081021