更多編輯台推薦新聞：
NBA開打送萬件T恤挺港 發起人盼台灣民眾了解自由珍貴
國際

NBA開打送萬件T恤挺港 發起人盼台灣民眾了解自由珍貴

影片／世界麵包大賽國旗飄揚 台灣隊奪下總成績亞軍
生活

影片／世界麵包大賽國旗飄揚 台灣隊奪下總成績亞軍

專題／整治政策趕走小飯館 北京尋常角落少了人味
兩岸

專題／整治政策趕走小飯館 北京尋常角落少了人味

專題／一條人命2萬2 洛興雅難民為討生活恐淪買凶工具
國際

專題／一條人命2萬2 洛興雅難民為討生活恐淪買凶工具

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
專題／外交官現身作證 川普彈劾調查愈燒愈旺
首頁 / 社會

南化龍虎寺300年神像被偷 警追回逮兄弟檔竊嫌

最新更新：2019/10/23 11:54

（中央社記者張榮祥台南23日電）台南陳姓兄弟20日潛入南化山區龍虎寺竊得寺內流傳逾300年的「林府大使」及「虎爺」神像，驚動地方，警方連夜追查逮獲，其中「虎爺」已被賣到台中，幸好2神像追回送還寺方。

台南市警局玉井分局今天指出，26歲、23歲陳姓兄弟20日中午抵達南化山區龍虎寺，利用寺內香客稀少及寺內未裝設監視器，下手竊走「林府大使」及「虎爺」2尊神像後，立刻逃下山。

寺方得知這2尊流傳逾300年神像遭竊，立刻報警，警方調閱監視器，清查當天上山及下山上千輛汽機車，鎖定陳姓兄弟犯案，昨天在台南永康區逮捕到案。

警方調查，陳姓兄弟下手行竊前，先由哥哥勘查路線，得手後，「林府大使」留在哥哥家中，「虎爺」被弟弟賣到台中，但弟弟還未收到錢，兄弟2人就被查獲。

「林府大使」及「虎爺」是南化林姓、卓姓家族供奉信仰的神明，陳姓兄弟供稱，下手行竊前，曾向神明擲筊取得同意後，才偷走占為己有。

警方說，哥哥數年前曾在南化山區行竊被逮，弟弟則是把「虎爺」及從他處收購得來的6尊神像，以快遞寄賣到台中。警方訊後依竊盜罪嫌送辦。（編輯：謝雅竹）1081023

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報