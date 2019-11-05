救護車出勤火警緩助病婦 高市消：會加強溝通

（中央社記者程啟峰高雄5日電）高雄市三民區今晨停電時某大樓啟動發電機冒出濃煙被誤報火警，出勤救護車一度婉拒附近送醫的求助，待確認火警是誤報才將患者送醫。消防局說，會加強執勤溝通技巧，避免誤會。

高雄市政府消防局表示，清晨4時55分獲報，指高雄市和平、建國路口一棟大樓濃煙密布，疑似發生火警，立即出動新興等分隊消防車6台、救護車2台，共計27人前往搶救。出勤人員趕抵現場後，經清查後確認火警是發電機冒出濃煙而被誤報。

過程中有一個小插曲，一名婦人向現場採訪媒體指出，她的8旬母親身體不適，但因停電而受困屋內，她向現場警消人員請求協助救護，卻遭婉拒；直到確認是誤報火警，警消人員才協助將母親送醫。

婦人說，母親有高血壓、心臟病等獨自住在建國一路透天厝住處，清晨接到母親來電指身體不舒服。她連忙出門到場，但遇到台電停電，母親住處鐵捲門無法開啟進入。

她表示，看見對面有大批警消，於是當面向現場警消求助，警消後來雖有協助將母親送醫，但對消防員在第一時間要她另撥打119叫求助救護車的作法，感到不可思議。

高雄市消防局新興分隊長李雲吉對此指出，這名婦人在現場求援時，出勤人員由於還不能確定現場火警狀況，在權衡輕重緩急後，才請婦人另撥打119求助。

他說，這名婦人打電話求助時，出勤人員已確認現場火警是誤報後隨即轉至對面，從屋外爬梯至3樓房間，並將透天厝鐵門以人工方式往上拉開，協助將患者送高醫大附設醫院，並未延遲救護。

高醫大附設醫院指出，這名患者到院時意識清醒，經診療後沒有生命危險。

高雄市消防局2名消防救護員10月21日出勤拒不將患者跨區送醫，家屬當場求助高雄市議員李雅芬未果，自行送醫。事後，這2名消防員於23日被調職。

李雲吉表示，清晨這起救護出勤案，現場消防人員並未延誤將患者送醫，只是與現場求助民眾溝通技巧不佳而引起誤會，會要求第一線執勤人員改進，此案還不致於懲處。

台電高雄區營業處指出，停電是因高雄超高壓變電所一條饋線故障跳電引起，導致建國二路、民族二路一帶4000多戶停電。經派員搶修後，於上午7時59分全數復電。（編輯：戴光育）1081105