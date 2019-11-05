急產孕婦遇事故塞國道 救護車送醫解圍

雲林縣黃姓婦人懷孕39週，5日凌晨腹痛需緊急到院待產，卻在中山高速公路嘉義段遇到翻車事故，塞在車陣中，所幸救護車及時解圍協助送醫，黃婦順利生產。（嘉義市消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 108年11月5日

（中央社記者黃國芳嘉義市5日電）懷孕39週的雲林縣黃姓婦人，今天凌晨因腹痛需到醫院待產，結果在中山高嘉義路段遇到翻車事故，被迫塞在車陣，幸虧嘉義市消防局派救護車協助送醫，孕婦也在上午順利生產。

嘉義市消防局在今天凌晨3時58分獲報，中山高嘉義交流道南下路段，有一名孕婦需緊急到醫院待產，急需救護車，消防局立即調派德安消防分隊救護車前往。

救護人員表示，救護車上中山高時，因南下路段有一輛水泥車翻覆，造成內外線道封鎖，車輛嚴重回堵，救護車一路行駛約2公里，才在車陣中發現待產黃姓孕婦車輛。

救護人員進一步指出，黃姓婦人懷第二胎約已39週，因為從今天約凌晨2時開始腹痛，丈夫趕緊從雲林縣虎尾鎮家中開車載往嘉義長庚醫院待產，不料途中遇到國道車禍，塞在車陣中；黃婦與焦急萬分丈夫看見救護車時，兩人都鬆了一口氣。

救護人員說，當時評估孕婦生命徵象穩定，意識清楚，雖然羊水未破，但仍有急產可能，因此立即依孕婦要求，將孕婦送往嘉義長庚醫院待產，並順利在今天上午8時38分順利生產。（編輯：洪學廣）1081105