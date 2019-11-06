俊男美女檢察官演出 桃檢反賄選影片掀話題

（中央社記者吳睿騏桃園6日電）隨著總統及立委大選的接近，桃園地方檢察署最近也推出反賄選影片，邀請署內檢察官親自擔綱，演出台版的查賄Hero，男女主角的高顏值更成功吸睛，讓民眾不敢相信他們是檢察官。

桃園地檢署檢察長郭文東表示，地檢署突破傳統反賄選的方式，鎖定時興網路科技，透過創意活動結合民眾生活，喚醒民眾反賄選及檢舉賄選人人有責，雖然拍片過程辛勞，但相信是值得的。就像木村拓哉在日劇Hero中所講「檢察官身負保護社會、保護受害者的使命」。

襄閱主任檢察官林秀敏指出，地檢署從9月就開始規劃，10月開拍，不但許多檢察官親自配合演出，更由同仁親自擔任男女主角，希望透過「查賄Hero」影片的拍攝放送，讓反賄觀念深入人心，其實，每個人都可以成為查賄Hero，也希望大家一起來檢舉賄選做真正的英雄。

女主角劉昱吟表示，在就讀政治大學四年級時曾發生車禍，雖然自己是法律系學生，但還是害怕的在警察局大哭，也就是從那時候開始，萌生了想要當檢察官的念頭，希望協助涉及刑事犯罪但未構成犯罪的人，可儘快離開相關刑事程序。

擔任女主角的檢察官劉昱吟，亮眼的外型讓許多人都不相信她是檢察官，她說，短短不到1分鐘的影片卻花了一整天的時間拍攝，光是開頭的走位，自己就拍了30多次，連高跟鞋的鞋跟都走到卡在土裡。

劉昱吟表示，許多人都說她看起來沒有典型檢察官的樣子，但其實司法圈也有很多漂亮、能力又強的女性從業人員，一起為社會正義而努力，就像日劇Hero中的松隆子一樣。

男主角黃翎樵表示，小時候跟媽媽看日劇Hero，就種下了想當檢察官的種子，不但大學選擇法律系更通過司法官考試，選擇成為檢察官。拍影片時最遺憾的是，已經買不到木村拓哉那件橘色的絕版羽絨衣入鏡。未來希望自己能像偶像木村拓哉在劇中一樣，對每件案子全力以赴，一步一腳印為社會正義貢獻心力。（編輯：李錫璋）1081106