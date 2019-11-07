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台灣民政府秘書長林志昇病故 吸金案公訴不受理

最新更新：2019/11/07 14:21

（中央社記者吳睿騏桃園7日電）「台灣民政府」秘書長林志昇夫婦及幹部涉嫌以「台灣民政府」名義詐財違法吸金遭起訴，桃園地院今天開庭審理林志昇未到庭，才知道林志昇罹癌病逝，法院將諭知公訴不受理。

「台灣民政府」秘書長林志昇夫婦及幹部，涉嫌以「台灣民政府」組織名義宣稱，獲得美國軍事政府授權發行身分證、車牌和旅行證（護照）等詐欺取財，犯罪所得超過新台幣7億元，共300多人遭騙。

桃園地方法院上午再度開庭審理林志昇涉及組織犯罪、洗錢等案件，但林志昇未到庭，經詢問才得知林志昇已於昨晚病逝。

根據了解，林志昇日前在中家跌倒受傷，一度失去生命跡象，搶救後在醫院觀察，直到5日病危，家屬將林志昇帶回家並於昨晚過世，檢警為求謹慎，決定下午進行相驗。

地檢署表示，依刑事訴訟法第303條規定，因為被告林志昇死亡，法院將諭知公訴不受理。

桃園地檢署去年5月間接獲民眾檢舉，指揮桃園市調處，兵分7路搜索「台灣民政府」中央會館及高層幹部住處，搜出現金及外幣，並查扣名冊等證物。經過2個月的調查後偵結，依違反組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢防制法等罪嫌起訴林志昇夫婦等6人，但在去年10月交保，「台灣民政府」則在今年7月遭桃園市政府拆除。（編輯：李錫璋）1081107

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