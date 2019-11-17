擁土木結構技師證照 檢事官深入坍塌現場挖證據

你不知道的地檢署（3）（中央社記者郭宣彣新竹縣17日電）檢察事務官就像檢察官得力的左膀右臂，不少檢事官擁有不同專業，臥虎藏龍，檢事官李沛承就握有土木與結構技師專業證照，更曾深入建築坍塌現場找尋證據。

法院組織法規定，檢察事務官受檢察官指揮，實施搜索、扣押、勘驗或執行拘提；詢問告訴人、告發人、被告、證人或鑑定人；襄助檢察官執行法定職權。

談起從工程人轉為司法人的緣起，任職於台灣新竹地方檢察署的李沛承接受中央社記者訪問回憶，20年前九二一大地震造成南投縣災害慘重，當時他攻讀中興大學土木工程學系碩士，與老師到場蒐集資料，看到鬆散的鋼筋、品質不佳的混凝土難耐震，都是不肖建商為減少成本所致，他希望盡一己之力阻止不良建商，也推他走上司法路。

相較檢察官的司法專業，有土木與結構技師專業證照的李沛承表示，其實很多案件都與營繕工程有關，包括公務人員貪瀆案、公共工程施工品質與營造業災害業務過失等，這在工地常發生，如建商未讓工人配戴安全設備，工人摔落受傷、身亡等。

4年前新竹某建案工程意外，千坪基地3次坍塌，造成瓦斯外洩、路基崩落，還停水、停電，甚至有騎士跌落坑洞，李沛承當時銜命協助檢察官到場了解建設專業技術，並調閱建照卷宗及技師公會結構審查資料深入調查。

李沛承發現建商未依建照圖說施作水平支撐，而是施作地錨支撐，雖有委託結構技師設計，但量測現場地錨長度、間距與結構設計落差大。

李沛承表示，他立即請新竹縣府調閱建照卷宗、建築設計圖與結構計算書，後續比對後發現，結構圖顯示擋土設施應以「H型鋼水平支撐」，建商卻未依建照圖說施工，另找結構技師設計地錨，送技師公會結構審查，想改以地錨支撐。

不過，李沛承說，建商也未用結構技師設計方式施作，而是由地錨廠商自行簡易設計施作省成本，現場地錨長度與結構師設計安全長度相差5公尺到7.5公尺，地錨廠商卻辯稱「20年、30年來用這樣方式設計，絕對不會有問題」，但簡易設計地錨無法支撐擋土設施，支撐度不夠，基地就會坍塌。

除土木專業，李沛承被分配在黑金組，協助檢察官開庭訊問、現場勘查與數據解讀等。

他說，毒品案每月100多件，工作繁重、時間長，但能協助檢察官突破偵查破案，「專業受到肯定就是成就感」，讓他對工作保有熱情。

竹檢主任檢察官陳玉華肯定檢事官的專業協助，讓檢察官辦案得心應手，能以最快速度釐清案情和起訴，「檢事官更是功不可沒的幕後英雄」。（編輯：李明宗）1081117