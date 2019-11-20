在美死亡台生賴致愷 遺體火化

（中央社台北20日電）根據消息人士透露，在美國失蹤近3個月後，被發現死亡的台灣留學生賴致愷，遺體已於19日（美國中部時間）火化。

原就讀台北科技大學資訊工程系的賴致愷，7月赴阿拉巴馬州的奧本大學（Auburn University）就讀研究所課程，但8月19日開學第一天沒有出席，校方通報相關單位，奧本台灣同學會向警方報案。

美國警方11月15日（當地時間）發布聲明指出，10日在奧本（Auburn）一處小屋發現遺體，證實是失蹤的賴致愷，法醫研判是數日之前死亡。

熟悉此案的消息人士向中央社證實，賴致愷家屬於17日下午抵達美國，次日在我國當地駐館人員陪同下，前往奧本市相關警務及調查單位；當地時間19日，賴致愷的遺體火化，家屬將在完成處理賴致愷遺物之後返台。

賴案疑點眾多，警方仍會繼續與家屬聯繫並偵辦。但初步調查顯示，賴致愷的遺體並無外傷，現場也無掙扎打鬥痕跡，因此排除他殺。

另方面，外交部日前發布新聞稿，對此不幸事件表達遺憾與不捨，並向家屬表達深切哀悼。

外交部表示，將持續與駐處一同盡全力協助家屬處理善後事宜。（編輯：陳永昌）1081120