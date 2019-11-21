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富南斯吸金案 女藝人父親羈押確定

最新更新：2019/11/21 12:15

（中央社記者劉世怡台北21日電）富南斯公司涉嫌吸金30億元，檢方7日拘提夏姓女藝人父親等人到案，複訊後聲押禁見夏父等10人獲准，其中夏父等5人不服被押提抗告，高院今認定確有串證之虞，駁回抗告而確定。

檢警獲報，國際投資公司富南斯自民國106年6月起，在台北、台中等地舉辦說明會招募會員，宣稱每投資單位為1萬美元，由公司代為炒作美股，保證半年回本、一年翻倍，每月獲利16%。

檢警初步調查，富南斯涉以老鼠會方式吸收會員，吸金至少新台幣30億元，涉嫌違反銀行法。台北地檢署7日指揮刑事警察局、調查局台北市調查處兵分26路搜索，並拘提19名犯嫌到案，包括夏姓女藝人的父親。

檢察官漏夜複訊後，認為夏男等10人涉犯銀行法犯罪嫌疑重大，且有串證之虞，8日向台北地方法院聲請羈押禁見獲准。

夏男等5人不服被押，提起抗告，由台灣高等法院審理，高院審酌5人所犯為最輕本刑7年以上的重罪，被告為規避刑責，與共犯、證人勾串可能性高，且此案尚有共犯多人未到案，此案犯案規模大，共犯間分工及犯罪情節，尚待檢察官查證。

此外，此案犯罪金額大，審酌對社會金融秩序影響、國家刑罰權的有效行使及被告人身自由限制等，認定原審裁准羈押禁見並無違誤，今天駁回抗告，不得再抗告，夏男等人羈押禁見確定。（編輯：戴光育）1081121

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