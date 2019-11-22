極光風暴首映 呂文忠：看影片認識國安威脅

法務部調查局長呂文忠22日在台北出席電視電影「極光風暴」首映活動，盼透過這部影片提醒國人更認知、更了解目前所面臨的國安威脅。中央社記者謝佳璋攝 108年11月22日

（中央社記者蕭博文台北22日電）由調查局監製的國安宣導影片「極光風暴」將於24日晚上10時於民視無線台首播，今天舉行首映會。調查局長呂文忠致詞時表示，希望透過電影手法，讓民眾進一步認識國安威脅。

首映會於誠品松菸電影院舉行，呂文忠親率製作團隊揭開序幕，並邀請全國保防工作會報組成機關代表共襄盛舉，導演沈丹桂及主要演員周孝安、施名帥、吳政迪及張甯也現身會場與民眾一同見證。

呂文忠致詞時表示，國安議題從傳統的威脅進展到資安、假訊息滲透，因此選擇以電影手法提醒民眾認知現今的國安威脅，從電影情節中產生共鳴，進一步了解國家安全維護工作。

導演沈丹桂說，「極光風暴」內容涵蓋非常廣，包括飛車、槍火、武術，集結動作片所有元素。製作人葉直育則表示，調查局面對國安事件得事先掌握情資，在事情發生前即杜絕危害，希望透過戲劇化呈現，讓民眾輕鬆了解調查局的工作及國安議題。

曾在台劇「我們與惡的距離」扮演心理醫師的施名帥在「極光風暴」飾演調查官，他說，扮演職業角色對演員而言壓力很大，他可以透過許多管道了解心理醫師的工作，對調查官卻所知有限。

施名帥說，透過與調查官的聊天，才慢慢了解調查官的訊問工作，並不像好萊塢電影中的拍桌恐嚇，反而要運用很多技巧，包括用眼神說話、動之以情，是很特別的表現方式。

「極光風暴」由一起電磁脈衝爆炸案展開，結合假訊息、虛擬貨幣及新型態科技攻擊等題材，由周孝安擔綱男主角飾演國安情報官，與飾演調查官的施名帥有多場對手戲，全劇融合懸疑、親情、間諜、英雄等元素。

調查局新聞稿指出，調查局曾於民國106年製拍第1部國安迷你劇集「機密訊號」，今年則監製「極光風暴」，突破傳統宣教片路線，以電視電影的4K高畫質呈現，影片預計於24日晚上10時於民視無線台首播，並於12月1日下午1時重播。（編輯：張銘坤）1081122

演員吳政迪（左起）、周孝安、施名帥、王茉聿22日在台北出席電視電影「極光風暴」首映會，分享拍攝點滴。中央社記者謝佳璋攝 108年11月22日