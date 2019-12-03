檢察官開庭遲到 士檢建請法務部懲處

（中央社記者蕭博文台北3日電）士林地檢署今天表示，檢察官林在培日前開庭遲到將近1小時，經召開檢察官職務評定審議會，建議法務部給予促其注意或加以警告處分，已經由高檢署轉呈法務部核定中。

林在培今年10月3日下午原本應赴法院蒞庭執行職務，但遲到將近1小時才出庭，事後解釋因為書記官未提早將蒞庭通知書交給他才遲到。

士檢11月8日召開檢察官職務評定審議會，以林在培「因疏未注意庭期，逾時未到庭執行職務，且經法院通知未積極處理」等事由，建議依法官法規定處分促其注意或加以警告，並送台灣高等檢察署轉呈法務部核定中。

此外，林在培先前因浩鼎案蒞庭職務工作表現不佳，於今年初經士檢檢察官職務評定審議會評定為「未達良好」，之後分別經法務部核定及銓敘部審定在案。

士檢新聞稿指出，檢察官代表國家依法追訴處罰犯罪，維護法律保護的公共利益，本應勤慎執行職務，社會各界對檢察官的敬業精神也抱持高度期許，林在培此次工作雖有疏漏，但過往辦案經驗豐富，曾偵辦不少重要案件，對社會不無貢獻。

新聞稿提到，相信林在培經此教訓，必能回歸正軌，克盡職守，士檢感謝各界對檢察官勤勉履行職務的關注與鞭策，也期許社會大眾持續不吝對檢察官支持與鼓勵。（編輯：張銘坤）1081203