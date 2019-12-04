橋上欄杆鏽蝕害工程師墜橋亡 判國賠2千多萬

（中央社記者王朝鈺基隆市4日電）工程師陳姓男子在基隆市和豐橋探勘橋下水文，因倚靠的欄杆斷裂不幸墜落死亡，家屬請求國賠共2934萬餘元，基隆地院審理後，判決基隆市政府應賠償2618萬餘元，全案可上訴。

陳男的家屬主張，陳男105年4年25日前往基隆市和豐橋探勘橋下水文，倚靠在橋上倒U型鐵欄杆，往下俯視橋下大排水溝時，鐵欄杆竟突然斷裂，陳男因而向下墜落至13.3公尺深橋下大排水溝，送到醫院前已死亡。

陳男家屬指出，欄杆所在位置的土地已於民國88年間由基隆市政府徵收，市府為管理者，案發所在地的土地既屬市區道路，欄杆即為市區道路的附屬設施，市府有管理維護責任，且欄杆裝設目的為防止行人墜落，非僅為美觀。

此外，陳男家屬認為，市府平時就應防鏽保養、鏽蝕斷裂時也要更換重新豎立，或更換前暫時設立防護措施，但市府均無所作為，任憑欄杆嚴重鏽蝕，與混凝土間的連接基座完全鬆脫、斷裂，毫無支撐力可言，管理上自有欠缺。

基隆地院判決書指出，陳男與妻子育有2名未成年女兒，其中一名女兒領有中度身心障礙手冊，陳妻、2名女兒和陳男的父母共5人提出國家賠償，共請求扶養費、精神撫慰金、喪葬費、醫療費共新台幣2934萬餘元。

市府主張，欄杆所有權人為東雲公司，東雲公司並無移交市府管理維護，市府也無因徵收而取得，對欄杆並無取得所有權，不屬於公共設施。

另外，市府認為，欄杆高點距地面83公分，與市府設置的路側護欄高度達100公分以上相去甚遠，應僅認供行銷放置廣告旗幟的設備，此外，陳男並非倚靠欄杆俯視查看，而是在斜坡探頭查看大排水溝下水文時身體向前傾，導致站立不穩墜落。

法官審理後，認定無論欄杆有無經東雲公司移交市府，案發所在地的土地既屬市區道路，道路上的欄杆即為市區道路的附屬設施，為國家賠償法規定的「公有公共設施」，市府有維護責任。

此外，法官認為，市府在欄杆鏽蝕時，就該進行防鏽處理，但卻無所作為，導致陳男墜落死亡，管理上自有欠缺，陳男墜落與欄杆的管理欠缺具因果關係，判決市府應賠償2618萬餘元。（編輯：李錫璋）1081204