陳福海前機要涉地下通匯 金檢：非選罷法偵辦

（中央社記者黃慧敏金門縣8日電）福建金門地檢署今天表示，指揮偵辦前縣長陳福海機要秘書薛淑真涉地下通匯案，是依照違反銀行法而非選舉法令偵辦；陳福海競選辦公室說，薛淑真所為與陳福海無關。

蘋果日報今天刊載「選前4億鉅款地下匯兌進金門、前縣長陳福海機要秘書被收押」，地檢署發布新聞表示，法務部調查局福建省調查處11月19日報請金門地檢署指揮偵辦薛淑真地下通匯案件，認被告薛淑真自民國102年7月到104年9月間有可疑外資匯入她持有的帳戶，涉嫌非銀行業不得從事匯兌行為。

地檢署主任檢察官吳文城表示，地檢署以違反銀行法，將此案列偵案辦理，而非以違反相關選舉法令的選偵或選他案件辦理，並在持法院核發的搜索票執行後，11月29日偵訊薛淑真，以她有串證的可能向法院聲請羈押獲准。

吳文城表示，至於被告從事地下通匯的目的、金額及有無共犯等，地檢署仍指揮法務部調查局福建省調查處就相關資料分析、偵查中。

地檢署並表示，陳福海11月22日登記參選第10屆立委，時間點在法務部調查局福建省調查處報請地檢署指揮偵辦後，特別澄清。

金門縣立委參選人陳福海辦公室表示，蘋果日報刊載「選前4億鉅款地下匯兌進金門、前縣長陳福海機要秘書被收押」的新聞，與陳福海在縣府任職期間及卸任後完全無關。

陳競選辦表示，這事件是薛淑真在102年到103年於金門地區某一曾發生財務狀況的旅行社上班期間所發生的情事，全案疑似為旅行社兩岸業務往來財務糾紛，經金門地檢署調查多年，到現在尚未結案。

陳辦表示，全案進入司法偵查期間，陳福海不便表示過多意見，但對於有心人士在選前透過媒體傳遞片面曲解的訊息意圖影響選情，感到痛心與不齒。

陳競選辦補充說，陳福海是在103年12月25日就任金門縣第6屆縣長，而這事件是薛淑真104年進入縣府之前在旅行社上班期間受雇時業務行為。現在卻因為選舉被有心人士刻意炒作，並惡意連結不起訴的東北試釀案。

陳競選辦表示，由於全案已進入司法程序近5年之久，陳福海也深信司法公正，一定能勿枉勿縱；陳辦聲明，如有心人士持續不當散布片面虛假訊息並惡意連結，意圖影響選情，將直接提起法律追訴。（編輯：黃世雅）1081208