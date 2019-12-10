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旅客違法攜狐獴等動物入台 女累犯遭國境單位註記

最新更新：2019/12/10 19:21
財政部關務署台北關10日表示，近期發現多名旅客從菲律賓等地入境台灣時，攜帶狐獴、活體龜等動物遭裁罰，未經取得出口國之許可文件，違法攜帶入境者，將被依貿易法、野生動物保育法等開罰。（台北關提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真　108年12月10日
財政部關務署台北關10日表示，近期發現多名旅客從菲律賓等地入境台灣時，攜帶狐獴、活體龜等動物遭裁罰，未經取得出口國之許可文件，違法攜帶入境者，將被依貿易法、野生動物保育法等開罰。（台北關提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真　108年12月10日

（中央社記者邱俊欽桃園機場10日電）財政部關務署台北關今天表示，近期發現多名旅客從菲律賓等地入境台灣時，攜帶狐獴、活體龜等動物遭裁罰，其中一名女子未檢附文件，且因多次攜動物入境已遭國境單位註記。

台北關下午在例行說明會中指出，從11月中旬迄今，查獲多名旅客自菲律賓、香港及泰國入境台灣時，未據口頭及書面申報，攜帶活體珊瑚、圓硨磲蛤、活體龜、狐獴、猴子、鱷及水獺，除依規定暫扣外，並移送行政院農業委員會動植物防疫檢疫局處置。

台北關指出，攜帶活體動物旅客，因違反動植物檢疫相關規定，經移請防檢局，依違反動物傳染病防治條例規定處以罰鍰。

海關稽查人員說，其中有一名女子未檢附相關文件，多次攜帶動物入境台灣，已遭國境單位註記。未來該女子入境時，稽查人員會嚴查行李。

另外，台北關呼籲國人出國旅遊，切勿購買瀕臨絕種動植物或產製品；未經取得出口國之許可文件，違法攜帶入境者，將被依貿易法、野生動物保育法等開罰。（編輯：洪學廣）1081210

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