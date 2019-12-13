騎車到陽明山看夜景 失控自摔撞路燈身亡

（中央社記者劉建邦台北13日電）19歲曾姓男子昨夜與車友相約騎車到陽明山看夜景，在仰德大道一段附近發生車禍，送醫不治。警方今天表示，曾男過彎失控自摔，倒地後撞路燈，不排除車速過快，案發原因待釐清。

台北市警察局士林分局交通組組長蔡正廉今天表示，昨晚11時許獲報，仰德大道一段附近發生交通事故，警消到場發現一名男子躺臥地上，旁邊還有一輛機車，立即把人送醫，傷者經醫院急救後宣告不治。

警方指出，19歲曾男與多名車友昨深夜相約騎機車至陽明山看夜景，行經仰德大道一段往山上方向時，曾男騎車過彎時，疑先壓到路緣，連人帶車倒地後，直接撞向路旁電燈桿，曾男未酒駕，不排除是車速過快造成車禍，詳細案發原因待調查釐清。

警方表示，仰德大道因路段長、彎道幅度大，容易發生交通事故，為減少事故發生，除加強路檢、加裝太陽能爆閃燈警示外，也增加5處固定式測速照相桿，且會不定時架設移動式測速設備，取締駕駛人違規超速。

警方呼籲，民眾車聚夜遊時，務必遵守道路速限，不要飆速、競速，依速限行駛，隨時注意車前狀況，才能保障自身與他人安全。（編輯：李錫璋）1081213