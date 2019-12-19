刑事局員警涉毒遭逮 兩大過免職

（中央社記者黃麗芸台北19日電）北市警方昨天進行網巡邏發現疑有網友涉毒，便假意相約在長庚醫院附近巷弄面交，警方見事證明確後逮捕法辦，方知其為刑事局巡官；刑事局召開考績會後，予以兩大過免職。

台北市警察局松山分局員警昨天執行網路巡邏勤務時發現，網路聊天室內疑有網友涉嫌販毒，隨即便假意要購買，和該網友相約在長庚醫院附近巷弄面交，當員警現場看到該名網友取出吸食器和3包安非他命後，立即表明身分並逮人。

事後經調查了解，才知這名販毒陳姓男網友為刑事局員警，全案依法送辦。

刑事局今天也透過新聞稿表示，鑑識科陳姓巡官涉嫌邀約網友一起吸毒被查獲，案發時間為昨天下午5時45分在北市敦化北路199巷內的公寓樓梯間，遭警方查獲他持有約2公克的安非他命毒品，於昨晚移送台北地檢署偵辦，檢察官處分限制住居請回。

刑事局說，陳姓巡官先前任職新北市警察局刑警大隊，去年1月支援刑事局鑑識科，隨後於今年1月派補刑事局巡官並擔任質譜資料處理工作，並未接觸毒品，且去年12月曾依特定人員強制尿液採驗呈陰性反應，工作表現平平，專業知識技能尚待加強。

對此一事，刑事局表示，陳姓巡官吸毒、自毀前途，深感痛心和遺憾，昨晚連夜召開考績會予以兩大過免職，依法斷然處置，也將追究考監責任，強化考核工作及法制風紀教育。（編輯：張銘坤）1081219