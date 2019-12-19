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防長者遭假檢警詐騙 北市警局籲兒女提醒

最新更新：2019/12/19 16:31

（中央社記者劉建邦台北19日電）台北市警察局統計，近期假投資、假檢警詐騙案受害者都為具經濟能力、50歲以上長者，受害金額最多達新台幣數百萬元。警方呼籲，應提醒長輩防詐騙。

北市警局今天發布新聞稿表示，統計今年1月至11月的詐騙財損金額，前2名分別為假檢警、假投資案；從12月11日至16日規劃查緝車手專案，逮捕200人，包含車手159人、車手頭2人等，搜出406萬餘元及其他證物。

警方訊後依違反詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌，把嫌犯移送各地方檢查署偵辦。

警方分析查緝車手專案期間的前4名詐騙手法，分別為猜猜我是誰、假網拍及解除分期付款、假檢警、假投資，並發現詐騙集團會透過網路及報紙刊登徵才廣告，用話術包裝犯罪行為，許多年輕人在不知情狀況變成詐騙車手。

市警局長陳嘉昌特別撰寫公開信，希望年輕人平時要提醒父母親或年長家屬注意詐騙，而詐騙集團常提到「偵查不公開」話術，其實不適用一般民眾，也建議年輕人可轉告家中長輩，若遇詐騙就打165查證。

警方解釋，「偵查不公開」僅限制檢警等偵查機關，不得對外洩露因職務所得知偵查內容，並無規範一般民眾。（編輯：張銘坤）1081219

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