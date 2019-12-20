灌酒女消防員夜闖寢室性侵 小隊長判刑12年定讞

（中央社記者蕭博文台北20日電）104年間任職台中市政府消防局救災救護大隊消防分隊的李姓小隊長，對剛認識不久的女消防員灌酒，凌晨闖入寢室性侵。二審判處李男12年徒刑，最高法院日前駁回上訴定讞。

判決書指出，民國104年10月30日晚間，李男以慶祝新分隊進駐為由在辦公室飲宴，見被害女消防員年輕貌美，且當晚分隊只有一名女消防員上班而有機可乘，利用職務上權力一再要求隊員向女消防員敬酒，還跟隊員說「把你學姐灌醉，我要侵犯她。」

被害女消防員礙於人情，喝下約6罐啤酒而有醉意。翌日凌晨飲宴結束，李男利用消防員為爭取救災、救護時效，在備勤室就寢時無上鎖習慣，侵入女消防員就寢的備勤室，強壓女消防員以手指性侵得逞。

被害女消防員遭性侵後逃往盥洗室內的浴室並反鎖，李男追到盥洗室，一度試圖攀爬進入浴室，最後從浴室門下方強拉女消防員猥褻，直到女消防員崩潰喊叫，李男才離開。

李男矢口否認犯行，辯稱「我需要為了幾秒鐘的快樂，去做侵犯的事情嗎，而且要付出我的工作、家庭、名譽，我有必要這樣做嗎。」

一審台中地方法院判處李男有期徒刑10年，案經被告、檢察官上訴，二審由台灣高等法院台中分院審理。

二審認為，檢警從案發浴室隔板上方採集到的檢體驗出李男與女消防員的混合DNA，正是因為李男以手指性侵女消防員後，手指沾染女消防員分泌物，又去摸浴室隔板上緣而留下手汗、皮屑細胞、女消防員分泌物，因而留下鐵證DNA。

二審另指出，檢警從女消防員內褲採集到李男DNA，同為性侵害的鐵證。李男雖辯稱，可能是喝酒時口水不小心沾到，但二審認為，講話噴口水噴到內褲上根本不可能，李男辯解太過離譜。

二審認為，女消防員案發後精神受創嚴重，調查全案事證後，認定李男罪證明確。

二審審酌女消防員當時準備結婚卻遭李男摧殘，李男知法犯法實在太過可惡，犯後又脫產卸責，依公務員假借職務上權力、機會，故意犯侵入住宅強制性交罪，判處有期徒刑12年，褫奪公權6年。案經最高法院日前駁回上訴而定讞，並通知檢方啟動防逃機制。（編輯：李錫璋）1081220