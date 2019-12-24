幫友出氣持刀刺死人 男子判14年6個月徒刑

（中央社記者吳哲豪彰化24日電）金、江兩男因毒品糾紛，金男找來友人曾育晨幫忙出氣，趁著約對方談判之際持刀將江男刺死。彰化地方法院今天依殺人罪判處曾男有期徒刑14年6個月。

依彰化地院今天公布判決，金、江兩人因毒品發生糾紛，金男又遭對方持空氣槍射擊因而心生不滿，要求曾男和曾的另名友人出面代為教訓江男，還拿毒品給曾男吸食。

去年12月底，曾男以要拿欠款為由，約江男在彰化縣和美鎮鹿和路上一家超商見面。曾男和友人駕駛借來轎車抵達超商，見江男和女友已在超商門口等候，曾男一下車就持小武士刀刺向江男的胸部，曾的友人也拿安全帽朝江男猛毆，江男送醫急救後因肺部遭刺傷傷重不治。兩人落網後遭起訴，曾男友人和金男涉嫌殺人部分另案審理中。

曾男涉犯殺人罪部分，他在法院審理時辯稱，聽金男得知兩人有恩怨，金男吞不下這口氣，自己和被害人沒有恩怨，先前只見過1、2次面。

法官判決認為，審酌被告與被害人沒有恩怨，只因為金男與被害人發生糾紛，為了挺金男，即同意接受所託，對被害人驟下殺手，犯罪動機可議，被告犯行也讓被害人家屬承受無法弭平傷痛。不過，考量被告在審理中終能坦承犯行，且多次向被害人父親母親道歉，因此依殺人罪判處有期徒刑14年6個月，全案可上訴。（編輯：黃世雅）1081224