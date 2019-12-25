博弈網站39億賭金匯台 嘉檢傳喚蕭姓股東到案

（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）嘉義地檢署偵辦地下匯兌案件，繼日前查獲陳姓男子等人涉嫌經營博弈網站，今天傳喚博弈網站股東蕭姓男子等人到案，並查扣超跑、珠寶等贓物，深夜正由檢方複訊中。

嘉義地檢署表示，承辦檢察官今天指揮台南市等警調人員，動員100多名人力，持搜索票分別前往台北市、台中市、嘉義市及高雄市等地執行搜索，並逮捕涉嫌博弈網站股東蕭姓男子等人到案。

嘉義地檢署指出，因執行搜索70多處，查扣賓利、瑪莎拉蒂等名車，一批價值不菲珠寶，因在多處查扣到現金，還在清點中，案件尚在釐清中，明天會正式對外說明。

嘉義地檢署今年8月查獲吳姓夫婦涉嫌經營地下匯兌案件時，發現客戶陳姓男子等人疑有經營博弈網站，經蒐證，3日執行搜索，查扣現金新台幣650萬元、價值千萬元的麥拉倫等6輛名車等贓證物，並傳喚及逮捕多人到案。

檢方調查陳姓被告等人涉嫌自民國106年間起，在台北市、嘉義市等地設立公司架設博弈網站，提供賭客登入網站簽注六合彩、運動比賽等賭博，並以中國大陸地區金融帳戶收付賭金後，透過地下匯兌管道等方式，分批自境外將賭金匯回39億元。檢方聲押陳姓等4名被告獲准。

這起博弈網站案件，尚有涉嫌經營的嫌疑人賴姓、田姓等男子在逃，目前仍未到案；檢方持續深入調查，發現背後的大股東疑為蕭姓男子等人，今天動員人力執行搜索，釐清案情。（編輯：劉學源）1081225