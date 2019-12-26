博弈網站26億賭金匯台 律師：業者無實際經營

（中央社記者黃國芳嘉義市26日電）嘉義地檢署昨天查獲蕭姓男子涉嫌經營博弈網站，2年從境外匯回26多億元賭金，今天遭檢方聲押；委任律師王振名表示，蕭男靠房地產致富，現金投資多樣，無實際參與經營。

嘉義地檢署今年8月查獲吳承霖等人涉嫌經營地下匯兌案件時，發現客戶蕭姓男子等人疑有經營博弈網站，涉嫌透過地下匯兌方式，自境外分批將賭金匯回新台幣26多億元，檢警調昨天執行搜索。

嘉義地檢署承辦檢察官發現蕭姓男子等人涉有賭博及洗錢防制法等罪嫌，蕭男等人創設集團公司，自106年間起，在台北市、新北市等地架設博弈網站，旗下分有多種彩票等體系，提供賭客登入網站簽注運動比賽等賭博，並以大陸地區金融帳戶收付賭金後，透過地下匯兌管道等方式，分批自境外將賭金匯回台灣。

王振名表示，現年52歲蕭男，早期靠經營泡沫紅茶連鎖店累積人生第一桶金，因為人海派，便四處投資餐飲等事業，近10年來，因投資桃園航空城等處的房地產快速累積資產；近年來他也有從事慈善事業，因朋友多，只要有人邀他投資，大都不會拒絕，近幾年更到大陸投資事業。

王振名說，檢方所查獲的集團公司，蕭男並非創辦人，他只是國外營運部的股東，沒有實際參與經營。

王振名希望檢方查清蕭男的資產狀況，以及所投資公司的相關金錢往來，他說，這有助於了解蕭男各項投資大都只是現金出資，且投資的公司並沒有參與洗錢，加上投資的公司很多，並沒有實際投入經營。

另外，嘉義地檢署指出，檢調在調查吳承霖夫婦非法匯兌集團的帳冊客戶時，也有發現另一批客戶陳姓男子等4人涉嫌經營博弈網站，2年來從中國匯回39億元賭金，檢警調於3日逮捕陳男等4人，並聲押獲准，另有賴姓、田姓嫌疑人在逃，檢方已發布通緝。（編輯：謝雅竹）1081226