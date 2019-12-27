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彰化花壇建築工地圍牆倒塌 2工人傷重不治

最新更新：2019/12/27 18:44

（中央社記者吳哲豪彰化27日電）彰化花壇鄉彰員路一處住宅建築工地，今天發生圍牆倒塌意外，吳姓和李姓工人被水泥磚塊壓成重傷，警消獲報將2人送往彰化秀傳醫院急救，最後因傷重不治。

彰化縣消防局勤務指揮中心今天上午10時左右接獲報案指稱，彰化縣花壇鄉彰員路一處住宅建築工地發生圍牆倒塌意外，消防局出動3輛消防車輛、3輛救護車以及14名消防員前往搶救，2名傷者被送往彰化秀傳醫院救治。

彰化縣消防局指出，發生意外的工地今天進行擋土牆整地工程，43歲的吳姓男子和41歲的李姓男子在挖地基渠道準備要架設安全圍籬時，隔壁民宅高約1.5公尺、長12公尺的水泥磚造圍牆突然倒塌，2名工人被水泥磚塊重壓，只露出雙腿和頭部，消防隊員趕到現場雖緊急將2人送醫，但吳男、李男仍因傷重不治。

根據彰化縣政府提供的資料，發生意外的工地是彰化花壇鄉新三家春段一處鄉村區的乙種建築用地，基地面積683.5平方公尺，建築面積199.52平方公尺，樓地板總面積641.32平方公尺，計劃興建4棟地上3層的住宅。

縣府指出，發生意外的建案在今年12月5日領到花壇鄉公所核發的建造執照，向鄉公所申請在12月23日開工，但鄉公所還沒有核准就傳出意外，縣府已立即要求鄉公所勒令停工。（編輯：陳俊碩）1081227

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