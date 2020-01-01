男缺課多遭儲備軍官訓練團退訓 判賠18萬

（中央社記者蕭博文台北1日電）邱姓男子志願就讀陸軍軍官學校儲備軍官訓練團，因缺課過多遭退訓。國防部陸軍司令部提起訴訟，士林地院認為，邱男應依合約賠償，日前判邱男及父母連帶賠償公費18萬餘元。

士林地方法院判決書指出，陸軍司令部主張，邱姓男子於民國107年1月志願就讀陸軍軍官學校儲備軍官訓練團，於大學階段軍事課程，因學期缺課時數超過五分之一，於108年1月21日遭退訓。

陸軍司令部認為，依大學儲備軍官訓練團（ROTC）選訓服役實施辦法及雙方合約書規定，邱男應賠償受領的待遇及津貼計新台幣18萬4387元，邱男父母是合約的連帶保證人，也應負責。

承審法官認為，依雙方合約及相關辦法規定，儲訓團學生於就讀大學期間，由軍事學校發給學雜費、書籍文具費及生活費，若因缺課過多遭退訓，則應賠償實領的所有費用。

判決指出，邱男及其父母始終未出庭，法官審酌陸軍司令部提出的所有證據，認定陸軍司令部請求有據，應予准許。

法官認為，邱男父母擔任連帶保證人並在合約書上簽名蓋章，因此判決邱男及其父母應連帶賠償陸軍司令部18萬4387元，仍可上訴。（編輯：李亨山）1090101