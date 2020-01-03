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富南斯涉吸金33億 夏于喬父遭起訴

最新更新：2020/01/03 11:37

（中央社記者蕭博文台北3日電）富南斯公司涉以代炒美股保證獲利為噱頭招攬投資，不法吸金新台幣33億餘元。藝人夏于喬之父夏世紘涉嫌擔任集團第一層領導，北檢今天依銀行法起訴夏世紘等16名被告。

檢警獲報，國際投資公司富南斯自民國106年6月起，在台北、台中等地舉辦說明會招募會員，宣稱每投資單位為1萬美元，由公司代為炒作美股，保證半年回本、一年翻倍，每月獲利16%。

台北地檢署去年11月指揮警調兵分26路搜索，拘提19名犯嫌到案，包括夏于喬之父夏世紘，檢察官訊後聲請羈押夏世紘等被告獲准。

北檢調查，未到案的白姓主嫌於民國106年初開始發展吸金組織，先找上夏世紘合作辦理投資說明會，隨後不斷拉人壯大組織，甚至舉行盛大開幕儀式，宣稱是富南斯（financial.org）在台唯一代理商。

起訴認定，夏世紘在集團內為第一層領導，集團內稱為「大Leader」，下線會員共投資1400萬元，總計此集團自106年6月至107年12月間，共吸金33億餘元。

北檢今天依銀行法起訴夏世紘等16名被告，全案預計下週一移審台北地方法院，屆時法院將決定在押的夏世紘等人是否繼續羈押。（編輯：李亨山）1090103

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