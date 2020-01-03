中市拖板車與貨車事故 釀2死1傷

台中市南屯區3日下午發生一起拖板車與貨車事故，貨車翻覆在道路中央，車內1對男女明顯死亡，事故原因警方仍在調查中。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 109年1月3日

（中央社記者蘇木春台中3日電）台中市南屯區精科路與向上路五段路口，今天下午發生拖板車與貨車事故，其中拖板車還翻覆路旁邊坡，事故造成2死1傷，詳細事故原因警方正調查中。

台中市消防局表示，今天下午2時10分接獲民眾報案指出，南屯區精科路與向上路五段交叉路口有事故發生，且有人員受困，派遣春社、南屯及西屯等分隊，出動各式救災救護車共7輛、人員共15人前往搶救。

消防人員指出，現場為拖板車及貨車車禍翻覆，造成其中貨車內的一對男女已明顯死亡，拖板車駕駛一度受困車內，經協助脫困後救出，駕駛擦傷、意識清楚，已送醫救治。

警方表示，事故造成拖板車翻覆道路旁邊坡，貨車翻覆在路中央，造成周邊道路受阻，已調派大型吊車到場後續處理，詳細事故原因仍在調查中。（編輯：張芷瑄）1090103