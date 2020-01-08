燒炭自殺造成年幼子女雙亡 男遭判20年

（中央社記者張榮祥台南8日電）台南黃姓男子因妻子想離婚，去年6月帶著年幼的一對子女燒炭自殺，結果黃男獲救，子女不治。台南地方法院認為黃男罔顧年幼子女的生存權，判處20年有期徒刑，全案可上訴。

黃男去年6月深夜在台南市租屋處，利用5歲兒子及6歲女兒熟睡時燒炭輕生，隔天因散發出煤炭味，管理員驚覺有異報警，警方進入屋內將3人送醫急救，黃男獲救，年幼子女不治。台南地檢署去年9月偵結，依殺人等罪嫌提起公訴，具體求刑20年。

台南地院今天發布新聞稿指出，黃男因妻子想離婚，擔心經濟壓力及自己自殺後，年幼子女無人照顧，因而攜子女燒炭。經衛生福利部嘉南療養院精神鑑定，認為黃男未罹患憂鬱症或其他精神疾病。

不過，黃男因配偶要求離婚等壓力，造成明顯痛苦，想自殺且影響到工作、睡眠等，出現「適應障礙症」，可能合併有憂鬱、焦慮、失眠等症狀，但這些症狀都是輕症，未減損黃男的判斷力或衝動控制能力。

合議庭認定，黃男雖無犯罪紀錄，卻因自身憂鬱情緒，罔顧年幼子女的生存權，但黃男年幼時也遭遇父母離異，先後由父親、母親單獨監護，且黃男在司法精神鑑定時仍具有高自殺風險。衡量黃男教育程度、職業、家庭生活狀況、及犯後態度等一切情狀，判處20年有期徒刑。（編輯：孫承武）1090108