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首頁 / 社會

黃金鑄齒輪闖關 女子出境被攔罰720萬

最新更新：2020/01/08 19:01
一名莊姓女子異想天開，將價值約新台幣720萬元的黃金熔解重鑄成齒輪，於表層鍍銀意圖闖關出境，海巡署偵防分署基隆查緝隊接獲情報後埋伏，8日成功攔截查獲，全案依法送辦。（海巡署提供）中央社記者王朝鈺傳真　109年1月8日
一名莊姓女子異想天開，將價值約新台幣720萬元的黃金熔解重鑄成齒輪，於表層鍍銀意圖闖關出境，海巡署偵防分署基隆查緝隊接獲情報後埋伏，8日成功攔截查獲，全案依法送辦。（海巡署提供）中央社記者王朝鈺傳真　109年1月8日

（中央社記者王朝鈺基隆市8日電）莊姓女子得知香港收購黃金價格比台灣好，為賺取價差，將重4.785公斤、市價720萬元黃金熔解壓模製成齒輪闖關，今天出境在機場遭查獲，依法可處未申報不實的黃金價額罰鍰。

海巡署偵防分署發布新聞稿表示，基隆查緝隊接獲情資，北部地區有不法業者企圖走私黃金至香港洗錢犯罪，財政部政風處、關務署台北關等單位立即組成專案小組全力查緝。

經專案小組日前前往桃園國際機場出境大廳埋伏，今天清晨6時許在第2航廈出境大廳，查獲4只黃金齒輪共4.785公斤，估計黃金市價約新台幣720萬元。

基隆查緝隊指出，30多歲莊女為混淆X光機識別及人工檢查，刻意將黃金熔解壓模為齒輪，並於外層鍍銀偽裝，當行李經過X光機時，螢幕上即呈現齒輪形狀，試圖矇混通關，查緝人員抵達現場時，莊女已將裝有4只黃金齒輪的行李進行託運，所幸被及時查獲。

莊女到案後供稱，父母之前開設銀樓留下一些黃金，由於香港黃金收購價格比台灣好，這批黃金價差可達50萬元，打算帶到香港變賣後再把錢匯回台灣。專案小組除將持續追查是否有不法集團控制外，另將全案依違反洗錢防制法，函送財政部關務署台北關裁處。

基隆查緝隊副隊長劉劭儀表示，攜帶總價值達一定金額以上的黃金出入境，依洗錢防制法規定應向海關申報，若未依規定申報或申報不實者，由海關處相當於未申報或申報不實的黃金價額罰鍰。（編輯：黃世雅）1090108

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