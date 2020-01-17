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高雄酒品中盤商欠稅逾千萬 遭管收解送看守所

最新更新：2020/01/17 13:23

（中央社記者陳朝福高雄17日電）沈姓與杜姓男子合資經營酒品買賣中盤業務，結束營業後將價值約新台幣2600萬元存貨變賣約1800萬元，未誠實申報營業稅與營利事業所得稅，多次拒絕清償，遭裁定管收解送看守所。

法務部行政執行署高雄分署今天指出，欠稅人沈男與杜男合資經營酒品買賣中盤事業，於民國99年間結束營業時，將公司價值約2600萬元的存貨，變賣所得約1800萬元，卻未誠實申報營業稅與營利事業所得稅。

沈男與杜男被國稅局查獲後，國稅局102年曾開單補徵稅金約1174萬元，並移送行政執行署高雄分署強制執行。高雄分署調查發現，兩人在結束營業後，確實有變賣存貨情事，並將變現所得分批以現金方式提領一空，移送強制執行時，公司已無財產可供強制執行。

行政執行署高雄分署表示，經多次命兩人報告資金流向，但都一再推諉不願據實報告，昨天再傳喚兩人到案說明，仍拒絕報告財產與清償欠稅。

行政執行署高雄分署依據行政執行法第17條第6項管收規定，向高雄地方法院聲請管收，經法官訊問兩人後，認定兩人拒絕報告財產的事證明確，裁定管收3個月，並解送高雄看守所。（編輯：陳俊碩）1090117

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