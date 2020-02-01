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獨攀八通關古道失聯7天 搜救人員冒低溫尋人

最新更新：2020/02/01 16:35

（中央社記者張祈花蓮縣1日電）台中一名約61歲何姓登山客，1月23日從南投東埔入山，獨攀八通關古道，因失聯7天加上沒有在原定時間31日出現，家屬今天向消防局報案，花蓮搜救人員隨即組隊冒低溫上山尋人。

家屬報案指出，何男23日入山後，25日下午與家屬通聯後，就再也沒音訊，原訂31日抵達花蓮卓溪鄉瓦拉米步道，眼看出山域的最後期間到了，卻不見何男消息，今天向台中消防局報案，經轉報花蓮消防局展開搜救。

花蓮縣消防局第三大隊長呂冠辰表示，何姓登山客原規劃跟團上山，登山團因不明原因取消行程後，仍堅持原路線獨攀，目前只知最後通聯位置在花蓮卓溪鄉山區托馬斯前方6公里紮營點，目前鎖定離近的土葛大崩壁為搜救熱區。

呂冠辰表示，從登山口到土葛大崩壁步行需要3天，考量路途遙遠，加上較高處的大水庫山屋上有積雪，由消防人員、玉山國家公園警察隊，林務局、玉山國家公園南安遊客中心巡山員組成的7人搜救小組，今天中午以黑鷹直升機載運到海拔較低的大分山屋，往上搜救。

呂冠辰指出，山區氣溫低、還有積雪，搜救難度高，預計等到明天氣候好轉，再運送5名消防人員、山域義消到大水庫山屋，由上往下搜尋，盼能盡快找到這名失聯登山客。（編輯：黃世雅）1090201

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