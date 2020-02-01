武漢肺炎防疫 海巡署：陸船越界強力驅離

（中央社記者劉建邦台北1日電）海巡署今天表示，為防範武漢肺炎疫情從海上、岸際形成破口，部署大型艦艇在澎湖北邊及南邊等中國大陸漁船容易越界熱區巡弋，若遇越界陸船，必強力驅離，且不登檢、不扣船。

海洋委員會海巡署發布新聞稿指出，為避免嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情擴散及防範越界陸船，海委會主委李仲威上午至勤務指揮中心開專案視訊會議，要求增加執法強度及密度，包含規劃大型船艦與機動船隊在中國大陸漁船容易越界熱點海域加強巡弋，並部署大型艦在澎湖北邊及南邊，若遇越界陸漁船就驅離。

海巡署表示，除規劃提高海上巡邏密度，還特別在陸船作業密集區域，加強雷達及守望監偵，用最高標準掌握海上目標動態，並隨時派遣線上巡防艇查察。

海巡署指出，為強化各港口安檢，也會運用紅外線熱顯像等科技，加強澎湖地區查緝工作，防堵國人或中國籍人士用非正常管道返（來）台。

海巡署表示，會持續與防檢疫機關密切配合，不會讓防疫武漢肺炎疫情從海上、岸際產生破口，危害國人生命安全；漁民若在海上作業發現陸船，可打118免費專線，會即時提供協助。（編輯：戴光育）1090201