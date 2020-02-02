武漢返台遭指失聯 馮姓台商到派出所說明

（中央社記者黃麗芸台北2日電）北市里長昨天指控，日前自武漢返台的1男1女在入境時填假資料找不到人。遭指控的60多歲馮姓男台商今天上午主動到派出所說明，澄清他並無留假資料和失聯，且健康也未出現異狀。

台北市大安區錦華里長溫美珠昨天表示，1月27日接到通報，要去居家訪視1月16日從武漢返台的一對男女。但後來經查，他們填的是假資料，是男子之前任職的公司地址，並非住家，留的市話為空號、手機關機。

台北地檢署今天表示，已分他字案，從速從嚴偵辦2人是否有違反傳染病防治法等相關罪嫌，並指揮警方找人。

馮男透過媒體報導得知此事，今天上午主動到台北市大安分局和平東路派出所向警方說明，他表示，自己是在1月16日返台，當時入境尚未有疫情管制措施，所以沒有填寫過任何資料。

他也說，返台迄今自己健康並未出現異狀，且一直都待在家中，並澄清完全不認識另一名失聯的女子。

據了解，馮男長年往返兩岸經商，且家人都居住在國外。

中國武漢市為控制2019新型冠狀病毒肺炎疫情，1月23日起封城；衛生福利部疾病管制署自1月24日起也針對中、港、澳入境班機實施旅客全面填寫健康聲明書，填寫14天內是否有到武漢的旅遊史，並要求旅客留下資料以追蹤訪視，並建議採取自主健康管理措施。（編輯：張銘坤）1090202