片商双喜電影遭會計盜用億元 籲其他受害者出面

香港知名製片陳永雄（圖）在台成立双喜電影公司，曾發行多部強檔電影，卻驚傳遭公司會計陳玉玲侵占新台幣上億元款項，擔任公司總經理的陳永雄5日親自出面說明受害狀況。中央社記者洪健倫攝 109年2月5日

（中央社記者洪健倫台北5日電）電影公司「双喜電影」會計人員陳玉玲長年盜用公司款項，總金額高達新台幣近1.12億元，片商總經理陳永雄今天下午公開說明案情，並呼籲其他受害者出面指證。

香港知名製片陳永雄在台成立双喜電影公司，曾發行好萊塢強片「從前，有個好萊塢」、「比利林恩的中場戰事」與國片「血觀音」等片，卻傳出遭公司會計陳玉玲侵占款項，擔任双喜電影總經理的陳永雄，今天親自在公司對外說明受害狀況。

陳永雄表示，他在成立公司前經友人引介認識陳玉玲，陳女也於2016年至2019年間，於双喜電影擔任會計。但由於來自香港的陳永雄不熟習台灣財會法規，才讓陳女有機可趁。

陳永雄表示，他於去年1月25日察覺公司帳目有大筆落差，隨即致電詢問陳女，而陳女當下就向他坦承犯行並求情，聲稱這是為了幫哥哥償還賭債，請不要報警。陳永雄說，他之前雖也曾察覺公司帳務有異狀，但由於公司定期委託會計事務所查帳，過去並未發現問題，因而起初並不疑有他。

陳永雄說，發現陳女侵占款項後，双喜電影委由第三方花費2個多月時間調閱過去3年的銀行傳票，發現陳女自2016年起，就已開始盜用公司帳款，有多筆款項流入和双喜電影毫無業務往來的個人及公司行號，異常帳目從小筆金額開始，金額越來越大。

陳永雄指出，經檢調單位調查後，檢方在起訴書上共列出176筆問題款項，轉入24項個人與公司帳戶，總計金額高達1億1183萬7131元。由於金額龐大屬於公訴罪，台北地檢署已於去年12月依業務侵占罪及偽造文書罪等罪名起訴陳女。

陳永雄表示，刑事庭的初審已經在今年1月結束，將在4月8日進行二審。陳永雄也指出，事發後，陳女說詞不斷反覆，「每一天講的都有出入」。入行30多年的陳永雄也說這是他第一次遇到這樣的詐騙。

至於陳女侵占款項對公司是否有影響，陳永雄表示目前公司業務未受影響，但在帳目未查清之前，仍不排除受到其他影響。陳永雄強調，目前陳玉玲盜走的款項下落仍然不明，目前最希望的，就是知道款項的下落，下一步才會開始求償。

此外，由於陳女在影視產業小有名氣，也兼任多個單位的會計，受害者還包括作家藤井樹（吳子雲）、男星李淳等人。陳永雄也呼籲其他受害者出面指證。（編輯：張芷瑄）1090205