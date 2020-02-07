綠委點名勿戴口罩 馬英九：謝謝他們關心

群眾不滿太陽花學運期間在行政院前靜坐遭驅離，自訴前總統馬英九等人涉殺人未遂等罪，台北地方法院7日開庭，前行政院長江宜樺（圖）至北院出庭。中央社記者裴禛攝 109年2月7日

（中央社記者劉世怡台北7日電）群眾不滿太陽花學運期間在行政院前靜坐遭驅離，自訴前總統馬英九等人涉殺人未遂等罪，北院今天開庭。馬英九庭外受訪就民進黨立委點名勿戴口罩一事表示，「謝謝他們的關心」。

被告、時任台北市中正警一分局長方仰寧庭外受訪則說，有民眾受傷，他感到遺憾，但警察是依法執行職務，這是職權，希望民眾支持警方依法行政；另就今天出庭沒戴口罩表示，健康的人不用戴口罩，不要造成恐慌。

本件訴訟緣於，民眾周榮宗等提起自訴主張，馬英九於民國103年3月27日晚間7時30分許，下令時任行政院長江宜樺，以武力強行驅離在行政院前靜坐聲援太陽花學運的學生與民眾。

自訴人均主張，江宜樺後來轉令時任警政署長王卓鈞、方仰寧執行「淨化行政院區務」，導致第一線執勤員警，迫於被告馬英九、江宜樺、王卓鈞、方仰寧等4人，以警棍、警盾、噴水車等物，朝現場靜坐民眾做出逾越必要限度的違法驅離行為，涉犯殺人未遂、重傷未遂、傷害、強制等罪嫌。

台北地院受命法官林鈺珍今天開庭並勘驗10多段當時影片，被告馬英九等4人出庭，自訴人周榮宗死亡，訴訟由女兒承接，周女等大部分自訴人委託律師出庭。

馬英九委任律師吳柏宏庭上指出，影片中許多民眾遭警抬離，影片的民眾須為本案自訴人，如果不是就與本案無關。

自訴人委任律師主張，其中一段影片，有聽到警察用台語說「腳踩下去、踩給他死」等語，法官當庭播放勘驗3次後指出，現場聲音吵雜，並沒有聽聞「腳踩下去、踩給他死」等語；方仰寧也對這段影片表示，他當時沒有在現場，「腳踩下去、踩給他死」等語應是自訴人律師臆測之詞。

另一段影片，有一名民眾臉上掛彩，大喊警察打人，但並沒有警察施暴影像；自訴人鄭運陽在庭上指出，影片中是他本人，當天他被警察打傷臉，他不暴民。

法官庭末諭知4月24日及5月22日續行開庭。（編輯：李錫璋）1090207

時任北巿中正一分局長方仰寧（圖）遭民眾自訴控告太陽花學運驅離涉殺人未遂等罪，台北地方法院7日傳喚方仰寧出庭，他於庭外受訪表示，有民眾受傷，他感到遺憾，但是警察是依法執行職務。中央社記者劉世怡攝 109年2月7日