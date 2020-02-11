刑事局偵破暴力犯罪集團 逮天道盟幹部

刑事局11日舉辦記者會，偵查第二大隊副大隊長何明賢（中）表示，日前分析街頭暴力、聚眾鬥毆列管名冊資料發現，以22歲許男為首的犯罪組織集團，在新北市涉及街頭暴力事件，刑事局5日查獲7嫌，依法送辦、擴大追查。中央社記者黃麗芸攝 109年2月11日

（中央社記者黃麗芸台北11日電）以天道盟太陽會幹部許男為首的犯罪組織集團近年橫行新北市，除涉街頭暴力案件外，還因感情和債務糾紛率眾砍殺、脅迫被害人，刑事局5日在新北市查獲7嫌，依法送辦、擴大追查。

刑事局今天舉辦「偵破許男為首的暴力犯罪集團」破案記者會，偵查第二大隊副大隊長何明賢表示，刑事局日前分析街頭暴力、聚眾鬥毆列管名冊資料發現，以22歲許男為首的犯罪組織集團，在新北市涉及街頭暴力事件，以及因感情和債務糾紛率眾砍殺脅迫被害人等案，被害者共約計4人。

經查許男為天道盟太陽會帶隊幹部，有殺人未遂、組織犯罪和和毒品等前科，僅因數萬元債務糾紛，就率眾砍殺被害人，造成其脖子、胸部和手臂重傷，送醫治療後仍重殘，手段殘暴。

另，去年9月深夜在新北市土城區聚集20人，擬準備前往三峽尋仇，警方獲報後立即出動快打部隊，聚眾者竟謊稱是要「去烤肉」，現場遭查獲持有西瓜刀和甩棍，警依涉違反社會秩序維護法送辦。

刑事局和新北市警察局蘆洲分局、台北市刑事警察大隊共組專案小組，5日下午見時機成熟，在新北地檢署檢察官指揮下，分別於新北市樹林區、土城區和三峽區執行拘提搜索，共逮捕包括主嫌許男和共犯胡男等7人。

現場查獲太陽會圖騰徽章1枚、球棒3枝、木棍1枝、開山刀2把、空白本票1本、手機3支、借據1本、已使用本票1張、身分證正本1張、健保卡正本1張和3級毒品K他命等贓證物。

全案詢後依違反組織犯罪防制條例、殺人未遂、傷害、恐嚇等罪嫌，先行解送新北地檢署偵辦，並持續擴大追查其他共犯。

刑事局呼籲，刑法第149、150條已修正公布施行，於公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上，施強暴脅迫者，在場助勢之人，處1年以下有期徒刑，拘役或新台幣10萬元以下罰金；首謀及下手實施者，處6月以上5年以下有期徒刑，除明確規範處所外，對於首謀及共犯均有刑責。（編輯：李亨山）1090211